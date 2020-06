Paul Weller: ‘Non darei mai e poi mai consigli a Noel Gallagher’

Intervistato dal New Musical Express Paul Weller ha detto la sua sulla teoria sostenuta da Liam Gallagher secondo la quale l’ex Jam avrebbe avuto degli “incontri segreti” con il fratello ed ex compagno di band di Liam, Noel, a proposito del progetto solista del maggiore dei fratelli Gallagher. A causa di questo pensiero, e convinto che The Modfather abbia in qualche modo spinto Noel a intraprendere la strada della carriera in solitaria, la voce di “As You Were” aveva definito, con i mezzi termini che lo contraddistinguono, Weller “full of shit”. Alla domanda del magazine britannico se Weller avesse effettivamente consigliato a Noel Gallagher la carriera solista il musicista ha però risposto: “Ascolta, per mettere le cose in chiaro, non darei mai e poi mai consigli a Noel Gallagher”. E ancora: “Cosa puoi dire a qualcuno che ha venduto 50 milioni di dischi cazzo? ‘Oh, sai, quello che dovresti fare è…’. Quindi non è vero”. A proposito dell’eterna controversia tra i due fratelli Weller, interrogato sul suo punto di vista, hai poi dichiarato: “Ho di meglio a cui pensare. Voglio bene a entrambi, ad ogni modo… Penso che siano entrambi due personaggi brillanti”.

In passato Paul John Weller, intervistato sempre da NME, aveva elogiato i lavori solisti dell’amico e collega. Il musicista aveva infatti spiegato che se gli Oasis avessero dovuto tornare in scena “non me ne fotterebbe niente”. Ribadendo: “Mi piace quello che sta facendo attualmente Noel Gallagher. È migliorato molto e il suo nuovo album è minaccioso". In quell’occasione – era il 2015 – alle lodi si era unito anche l’ex chitarrista degli Smiths Johnny Marr. Molto diverso è, ad esempio, il punto di vista del fondatore dell’etichetta Creation Alan McGee, che lanciò la band brit-pop e che pensa che “nessuna delle loro due carriere valga quanto quella degli Oasis”.