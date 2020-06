Le brevi di oggi, 24 giugno: Miley Cyrus, Michael Stipe, Nitro, 24kGoldn, Nothing But Thieves, 50 Cent, Pop Smoke, Boomdabash, Alessandra Amoroso

È uscito oggi il video ufficiale di “Karaoke”, il più recente singolo dei Boomdabash con Alessandra Amoroso uscito lo scorso 12 giugno. Il videoclip del brano è diretto da Fabrizio Conte e prodotto da Borotalco Tv: è stato girato tra la residenza artistica Vincent City di Guagnano (Le) e la spiaggia di San Pietro in Bevagna. Potete guardarlo qui:

Miley Cyrus ha fatto sapere ai suoi fan di essere sobria da sei mesi, il risultato di una decisione che la cantante ha preso lo scorso autunno dopo l’operazione alle corde vocali alla quale ha dovuto sottoporsi. Racconta l’artista statunitense in un’intervista concessa a Variety: “Ho ripercorso un sacco di storia familiare, che include molte dipendenze e problemi di salute mentale. Quindi ho ripercorso questo e mi sono detta, ‘perché sono come sono?'. Capendo il passato capiamo il presente e il futuro molto più chiaramente. Penso che la terapia sia fantastica… la cosa che amo della sobrietà è svegliarsi al cento per cento il cento per cento del tempo. Non voglio svegliarmi sentendomi intontita. Voglio svegliarmi sentendomi pronta".

“No Time For Love Like Now”, il brano realizzato dall’ex frontman dei R.E.M. Michael Stipe in collaborazione con Aaron Dessner, è arrivata Tonight Show with Jimmy Fallon, in giorni nei quali ancora non è possibile, per il conduttore e per i suoi ospiti, tornare in studio. Stipe e Dessner hanno così mandato a Fallon un’esecuzione del brano realizzata ad hoc e accompagnata da un video estremamente simile a quello già diffuso nei giorni scorsi. Il brano è accreditato a Michael Stipe & Big Red Machine, il progetto sperimentale, nato nel 2018, di Aaron Dessner, già tra le fila dei National, e Justin Vernon, in arte Bon Iver.

Nitro fa squadra con 24kGoldn: la collaborazione del rapper della Machete Crew con il diciannovenne rapper statunitense, battezzata “CITY OF ANGELS (Nitro Remix)”, uscirà il 30 giugno, e propone una nuova versione del pezzo di 24kGoldn uscito lo scorso anno e parte dell’album “DROPPED OUTTA COLLEGE”. Dal 3 luglio il singolo sarà anche in radio.

È disponibile da oggi, in digitale e in radio, il nuovo singolo dei Nothing But Thieves, “Real Love Song”, estratto dal prossimo album d’inediti della band britannica, “Moral Panic”, in uscita il 23 ottobre. Potete ascoltare la canzone qui:

50 Cent ha annunciato via social un brano che vede coinvolti, oltre alla voce di “In Da Club”, anche Pop Smoke – il giovane rapper che ha perso la vita in una sparatoria a Los Angeles lo scorso 19 febbraio e al quale 50 Cent aveva dato il suo endorsement – e Roddy Ricch. La prima nuova canzone, "Make It Rain", dalla scomparsa di Pop Smoke, al secolo Bashar Barakah Jackson, da lui firmata è stata diffusa lo scorso 12 giugno, giorno in cui avrebbe anche dovuto essere immesso nel mercato un album postumo del rapper che uscirà invece il 3 luglio.