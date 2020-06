Concerti 2020, Michael Kiwanuka: slittano al 2021 i live estivi. Nuova data a Fiesole

Sono stati posticipati al 2021 i due concerti che Michael Kiwanuka avrebbe dovuto mettere in scena il 23 luglio 2020 a Roma e il 24 luglio 2020 a Gardone Riviera (BS), cancellati entrambi a causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19: la doppietta di live si svolgerà invece giovedì 15 luglio 2021 al Festival Del Vittoriale TENER-A-MENTE di Gardone Riviera (BS) e venerdì 16 luglio 2021 al Roma Summer Fest della Capitale alla Cavea Auditorium. Le due città restano dunque invariate.

Oltre ad annunciare le date riprogrammate del cantautore britannico Live Nation ha anche reso noto un nuovo set che va ad aggiungersi a quello di Roma e a quello di Gardone Riviera: Kiwanuka si esibirà anche sabato 17 luglio al Teatro Romano di Fiesole (FI) nell’ambito della rassegna Estate Fiesolana.

I biglietti già acquistati per i due concerti posticipati restano validi per le nuove date corrispondenti, mente quelli per il concerto di Fiesole sono disponibili all’acquisto su TicketOne e su tutte le altre piattaforme autorizzate.

I dettagli dei tre concerti:

15 LUGLIO 2021 @ GARDONE RIVIERA (BS), FESTIVAL DEL VITTORIALE TENER-A-MENTE

Prezzi biglietti:

Poltronissima numerata – € 60,00 + dp

Platea numerata – € 50,00 + dp

Platea laterale aggiuntiva – € 45,00 + dp

Gradinata numerata – € 45,00 + dp

Gradinata non numerata – € 33,00 + dp

Posti in piedi – € 25,00 + dp

16 LUGLIO 2021 @ ROMA, ROMA SUMMER FEST CAVEA AUDITORIUM

Prezzi biglietti:

Parterre – € 35,00 + dp

Parterre laterale – € 30,50 + dp

Tribuna centrale – € 30,50 + dp

Tribuna mediana – € 26,50 + dp

Tribuna laterale – € 22,00 + dp

Tribuna alta – € 22,00 + dp

17 LUGLIO 2021 @ FIESOLE (FI), ESTATE FIESOLANA - TEATRO ROMANO DI FIESOLE

Prezzi biglietti:

Primo settore numerato € 35,00 + dp

Secondo settore numerato € 30,00 + dp

Terzo settore non numerato € 25,00 + dp