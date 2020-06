Tiziano Ferro e Jovanotti: ‘Speriamo di salire presto insieme su un palco’. La videointervista

Tiziano Ferro e Lorenzo Jovanotti hanno raccontato la loro collaborazione, che ha preso forma nel singolo “Balla per me”, e non solo, in un’intervista doppia nel corso della quale i due artisti hanno detto la loro sulla vita, sulla danza, sull’Italia e, ovviamente, sul collega virtualmente al loro fianco. Il duetto tra il cantante di Latina e Jova è contenuto nell’ultimo capitolo discografico di Ferro, “Accetto miracoli”, ma “Balla per me” non è la prima collaborazione tra i due cantanti, che già avevano incrociato le loro voci sulle note di “Tanto” di Jovanotti in versione spagnola. Per entrambi, la canzone è l’ultima affidata ai fan. “‘Perché la vita è bella…’, appena ho sentito il demo del pezzo ho pensato spero che Tiziano questo verso qua lo lasci a me e in effetti l’ha lasciato a me perché Tiziano è un generoso”, racconta Lorenzo Cherubini nell’intervista, facendo avanti la speranza di poterla cantare presto insieme a Ferro davanti a un pubblico in carne e ossa. “La canteremo insieme sul palco prima o poi, spero più prima che poi ma comunque lo faremo”, dice Lorenzo, al quale la voce di “Sere nere” fa eco: “Spero davvero di cantarla dal vivo con questo signore qua”.

Quanto poi al punto di vista dei due artisti sulla musica dell’altro, Ferro non ha dubbi su quali siano i suoi lavori preferiti di Jova. Spiega Tiziano: “C’è un disco al quale sono particolarmente legato semplicemente perché durante l’adolescentza probabilmente è stato un disco di svolta per me che è ‘Lorenzo 1994’, quindi ‘Penso positivo’, ‘Serenata rap’… Però Lorenzo è Lorenzo”. Jovanotti risponde invece in musica e intona “Non me lo so spiegare”, concludendo: “Capolavoro”.

Caricamento video in corso Link

E visto che il singolo porta il titolo “Balla per me”, cosa vuol dire ballare per Tiziano Ferro e Lorenzo Jovanotti? “Ne ho parlato con Lady Gaga recentemente” - spiega il primo – “e le ho chiesto se per lei ballare lava via il dolore e lei mi ha detto ‘sì, con questo disco ho voluto danzare via il dolore’. Ed è un concetto bellissimo che ho voluto fare mio”. “Ballare è la metafora perfetta per l’esistenza, per l’essere umano, per la vita. La vita è una danza”, risponde invece Jova. E la musica? Per lui, “è una specie di religione, un mistero continuo, una gioia continua, il passato, il presente e il futuro condensati in un attimo. La musica è la mia vita”. Non è da meno la visione del cantautore di Latina: “Per me la musica è la risposta”.