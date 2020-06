Sammy Hagar: "Pur di suonare dal vivo sono disposto ad ammalarmi, anche morire"

Mentre l'industria della musica dal vivo si interroga sul suo futuro, Sammy Hagar ha le idee chiare: "Pur di suonare sono disposto ad ammalarmi e anche a morire"

In un'inchiesta dell'edizione americana di Rolling Stone sull'atteggiamento dei musicisti verso il futuro dei concerti, il cantante ha espresso una posizione decisamente poco cauta: "Mi sentirò a mio agio a suonare dal vivo anche prima che ci sia un vaccino, se il contagio sarà in calo, e se la malattia sembrerà in declino. La mia posizione è radicale, difficile da sostenere senza urtare qualcuno: in verità preferirei ammalarmi e persino morire, se è quello che serve."

Per poi continuare: "Dobbiamo salvare il mondo e questo paese da questa crisi economica che ucciderà più persone, sul lungo periodo. Preferirei vedere tutti tornare al lavoro. Se alcuni di noi devono sacrificarsi, OK. Morirò perché i miei figli e i miei nipoti possano avere una vita simile alla vita che ho avuto io. in questo meraviglioso paese. Non ho intenzione di andare in giro a diffondere la malattia, ma potrebbe esserci un momento in cui dobbiamo rinuciare a qualcosa. Voglio dire, quante persone muoiono sulla terra ogni giorno? Non ne ho idea. Mi dispiace dirlo, ma dobbiamo morire tutti "