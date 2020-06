Ultimo torna sui social dopo più di un mese: il video di "Giusy"

Dopo più di un mese, Ultimo torna sui social. Nell'ultimo post, datato 19 maggio, aveva mostrato immagini del suo concerto del 2019 all'Olimpico, con la semplice parola "Torneremo", riferita allo spostamento dei suoi concerti al 2021 per via della pandemia da CoronaVirus. Questa volta canta, invece: il cantautore romano ha scelto "Giusy", un brano da "Pianeti", suonato per piano e voce qua il testo completo della canzone.

Questo il video:

Giusy guarda la partita senza giocarla mai

Che mischiarsi con la gente è il sogno di chi non ha idee

Giusy guarda fuori il mondo dalla sua finestra calda

E' sempre amara e insoddisfatta e qui la gente non l'ascolta

Giusy aspetta nel suo letto con la polvere che sa

E si rinchiude in una stanza così vuota di realtà

Il tour di Ultimo da calendario sarebbe dovuto partire con la data zero il 29 maggio dallo Stadio Comunale di Bibione (Venezia) e andare avanti fino al 19 luglio con la data finale il 19 luglio al Circo Massimo di Roma.