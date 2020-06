Pearl Jam, un raro video del primo concerto in Italia, nel '92

Giusto qualche giorno fa, in questo articolo, raccontavamo la storia del 18 febbraio del 1992, ovvero il primo concerto italiano di una nuova e (allora) sconosciuta band di Seattle, i Pearl Jam. La band salì sul palco del Sorpasso di Milano di fronte a poche decine di persone.

Pearljamonline.it ha scovato un nuovo, raro documento: un'intervista svoltasi quel pomeriggio e trasmessa sull'emittente videomusicale italiana. Questa la descrizione:

Sempre grazie a Pearljamonline.it si deve questo video, decisamente più amatoriale, con la ripresa del concerto:

questa la scaletta del famoso concerto:

SETLIST

Release

Even Flow

Once

State of Love and Trust

Alive

Black

Deep

Why Go

Porch

Jeremy

Breath



BIS #1