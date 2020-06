In arrivo il primo album della Sun Ra Arkestra dopo 20 anni

La Sun Ra Arkestra torna ad incidere musica, dopo 20 anni: il nuovo album non ha ancora un titolo, ma un comunicato stampa annuncia che uscirà entro l'anno, ed è stato registrato alla Rittenhouse Soundworks di Filadelfia.

È stato condiviso un primo brano "Seductive Fantasy", rilettura una traccia di "On Jupiter" del 1979.

Caricamento video in corso Link

Sun Ra è scomparso nel 1993. mentre solo due mesi fa è mancato il sassofonista e falutista Danny Ray Thompson: 72 anni, era anche il manager della Arkestra; aveva iniziato nel 1967 come domestico e poi come autista e poi entro nel gruppo come musicista. Abbandonò il gruppo per 7 anni dopo la morte di Sun Ra per rientrare nel 2000