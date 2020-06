Gigliola Cinquetti cantante folk: ascolta le canzoni

Nel 1971 Gigliola Cinquetti, cantante veronese di grande successo (aveva vinto il Festival di Sanremo nel 1964 e nel 1966, aveva vinto un Eurovision Song Contest sempre nel 1964, era stata in classifica con canzoni come "La rosa nera", "Giuseppe in Pennsylvania", "Quelli erano giorni", "La pioggia") quasi per scherzo incide e pubblica una canzone popolare, "La domenica andando alla messa", dando il via quasi inconsapevolmente a un breve fenomeno di revival del folk italiano che durerà un paio d'anni (l'esempio della Cinquetti sarà seguito fra gli altri da Rosanna Fratello e Anna Identici).

Un intero album, "Cantando con gli amici", pubblicato dalla CGD nel 1971, raccoglie 16 canzoni popolari italiane, arrangiate da Renato Angiolini, e a sorpresa ottiene eccellenti risultati di vendita. Ecco alcuni dei brani di quel disco.

"La domenica andando alla Messa"



"La Valsugana"



"La bella Gigogin"



"Amor dammi quel fazzolettino"



"Sciur padrun da li belli braghi bianchi"



"Mamma mia dammi cento lire"