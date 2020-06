'La musica che gira', Franceschini ha incontrato Diodato e Manuel Agnelli

Il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Dario Franceschini ha incontrato Manuel Agnelli e Diodato in rappresentanza degli artisti e addetti ai lavori scesi in Piazza il 21 giugno a Milano per il flash mob organizzato dalla piattaforma 'La musica che gira': a farlo sapere, con una nota, è lo stesso coordinamento di lavoratori, artisti, imprenditori e professionisti della musica e dello spettacolo.

Nel comunicato inviato oggi, martedì 23 giugno, si legge:

"I due artisti [Agnelli e Diodato] hanno chiesto al Ministro la convocazione urgente di un tavolo tecnico che coinvolga esperti di settore e addetti ai lavori per dare una risposta immediata alla crisi e per la creazione di una definitiva riforma della Musica e hanno sottoposto all’attenzione di Dario Franceschini il pacchetto #senzamusica per gli emendamenti al Decreto Rilancio ponendo l’accento sull’estensione delle indennità assistenziali previste a causa del lockdown per tutti i lavoratori intermittenti del mondo dello spettacolo, sull’importanza del sostegno economico alla ripartenza per i festival e i live club indispensabile per controbilanciare la difficoltà della ripresa per un settore che è stato completamente fermo per mesi, sull’allargamento dell’Art Bonus agli Extra FUS e sul credito d’imposta per le attività culturali, sull’inserimento dell’industria discografica all’interno del fondo destinato prevalentemente alla filiera editoriale e sulla necessità di mappare l’intero settore.

Il Ministro ha riferito che il Mibact si è già attivato su molte delle istanze emergenziali e si è detto assolutamente disponibile alla creazione del tavolo richiesto grazie al quale proseguire il dialogo iniziato nell’incontro del 22 giugno".