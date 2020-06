Queen sui francobolli inglesi. Guardali tutti

A luglio la Royal Mail britannica emetterà una serie di 13 francobolli dedicata ai Queen, nel cinquantesimo anniversario dell'attività della band, che tenne il primo concerto con il nome Queen il 18 lugio del 1970: un onore precedentemente toccato ai Beatles, nel 2007, e ai Pink Floyd, nel 2016.

I francobolli raffigureranno otto copertine di album, quattro immagini dei Queen dal vivo e una foto di gruppo ufficiale, e saranno in vendita dal 9 luglio.

Le copertine immortalate sui francobolli saranno quelle di ‘Queen II’, ‘Sheer Heart Attack’, ‘A Night at the Opera’, ‘News of the World’, ‘The Game’, ‘Greatest Hits’, ‘The Works’ e ‘Innuendo’.

Brian May ha commentato:

"E' difficile esprimere a parole quello che provo guardando questi bellissimi francobolli. Fin da quando abbiamo iniziato, cinquant'anni fa, abbiamo dedicato le nostre vite al tentaivo di realizzare i nostri sogni. E adesso siamo diventati un'istituzione nazionale!"

Se volete ordinare i francobolli, potete farlo qui

Per vederli, guardate qui sotto.