Le brevi di oggi 23 giugno: morto il rapper Bris, Arca, Rosalia

Arca, l'artista elettronica, ha presentato un nuovo singolo intitolato "KLK", in anticipazione dell'album ‘KiCk i’ che uscirà a fine settimana (al quale hanno contribuito anche Björk, SOPHIE e Shygirl). Prodotto da Cardopusher, il singolo vede la collaborazione di Rosalía (che l'anno scorso alla cerimonia di consegna dei Latin Grammy Awards ha usato la voce campionata di Arca).

Caricamento video in corso Link

**********

Bris, il rapper di Sacramento, è morto la notte fra il 21 e il 22 giugno. Lo ha confermato la polizia della contea di Sacramento. Intervenuta per la segnalazione di una sparatoria in corso fra Franklin Boulevard e Fruitridge Road, una pattuglia ha trovato il cadavere del rapper (vero nome: Christopher Treadwell): era stato ucciso da un colpo d'arma da fuoco.

Bris aveva collaborato lo scorso anno con G-Man per il mixtape "10.42"; aveva poi pubblicato alcuni brani ("“Panhandling,” “Sparked a Fuse” e “Lightning McQueen”) prima di essere arrestato, alla fine del 2019. Era stato rilasciato all'inizio dell'anno. Solo la scorsa settimana aveva pubblicato il video di "Need Hammy".