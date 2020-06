La canzone che cambiò la vita di Nick Cave

Nick Cave era solo un ragazzino quando ascoltò la canzone che gli cambiò la vita. Quella canzone era “Famous Blue Raincoat”, un brano incluso nel terzo album del cantautore canadese Leonard Cohen, pubblicato nel 1971, “Songs of Love and Hate”.

Il cantautore australiano rivelò, nel 1994, la profonda impressione che ne ebbe all'ascolto a Richard Kingsmill della ABC:

“Ricordo di avere ascoltato questa canzone quando avevo 11 o 12 anni (in realtà doveva averne almeno 13 se non 14, poiché il brano è stato pubblicato nel 1971 e Cave è nato nel 1957, ndr). Vivevo a Wangaratta e avevo un'amica di nome Anne Baumgarten, era un tipo di creatura abbastanza morbosa. Ascoltava Leonard Cohen nella sua stanza con le candele accese e tutto quel genere di cose. Ascoltava continuamente 'Songs of Love and Hate'. Ho iniziato da solo e mi infatuai del testo. Vidi quanto potesse essere potente. Questa canzone ("Famous Blue Raincoat") mi sembrava proprio una canzone di tipo confessionale. Sembrava essere così aperta e in qualche modo onesta. Che lo fosse oppure no, davvero non lo so. Ebbe quell'effetto su di me e ha davvero cambiato il modo in cui guardavo alle cose. In un certo senso aveva la tendenza a lavare i panni in pubblico. Al tempo pensai che fosse molto impressionante. Ovviamente, lo penso ancora.”