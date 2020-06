L'umorismo molto British di Robbie Williams

Robbie Williams è assolutamente inglese al cento per cento e quindi possiede in quantità particolarmente spiccate il senso dell'umorismo così tipico della sua terra. Ne ha dato sfoggio anche alla festa di compleanno della moglie, la attrice statunitense Ayda Field.

A rivelarlo è stata la stessa Field durante un episodio del podcast da lei condotto, 'Postcards from The Edge':

“Sulla mia torta di compleanno, Robbie ha scritto, 'Sei ufficialmente la donna più anziana con cui abbia mai fatto sesso'”.

L'ex membro dei Take That ha voluto meglio spiegare:

“Ho notato la faccia di Ayda quando ho fatto quella cosa molto British di fare un complimento e poi di ritirarlo. Il suo viso si è riempito di amore e gratitudine per la cosa carina che avevo detto e io mi complimento per la parte che poi la porta via, perché sono inglese, poi ho visto la sua faccia. E io, 'Sto solo facendo una battuta!'”.

Robbie, che trascorre parecchio tempo in America, ha anche parlato del suo accento britannico:

“Non ho mai trovato qualcuno in America che dicesse, 'Vieni dall'Inghilterra?', ero irlandese o australiano. E una sera una americana si arrabbiò molto con me e mi disse di smetterla. E io, 'smettere cosa?', e lei, 'l'accento'. Pensava che fossi americano e imitassi l'accento. E mi chiedevo se gli americani pensano che se sei inglese devi parlare in un certo modo.”

Ayda, che è una attrice, ha invece sottolineato le differenze che esistono tra le audizioni nel Regno Unito e quelle negli Stati Uniti.