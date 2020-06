Fedez: 'Ecco la mia proposta per aiutare i lavoratori dello spettacolo'

Fedez è stato intervistato oggi, lunedì 22 giugno, da Peter Gomez nell'ambito della festa dei dieci anni del Fatto Quotidiano. Nel corso dell'incontro (visibile a questo indirizzo), il rapper e imprenditore milanese ha avanzato una proposta per alleviare la difficile situazione dei lavoratori del settore della musica dal vivo provocata dalla cancellazione di eventi live a causa della pandemia da Covid-19. Federico Lucia - questo il nome all'anagrafe del cantante - ha spiegato:

"Parliamo di operai, fonici, tecnici che non percepiranno reddito per il prossimo anno. Con la mia società avevo cercato di portare avanti l’idea di eventi drive-in, il tema è che non ci sono linee guida, non sai come muoverti e rischi di fare un disastro completo. Se noi artisti vogliamo aiutare le maestranze, ci decurtiamo una percentuale degli anticipi dei minimi garantiti che le società di booking ci danno e creiamo un fondo per i lavoratori, evitiamo flash mob e abbiamo la soluzione lì"