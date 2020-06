Ed Sheeran è l'artista più suonato in Gran Bretagna nel 2019

La PPL (Phonographic Performance Limited) ha presentato i suoi Most Played Charts annuali confermando che anche nel 2019 Ed Sheeran è stato l'artista più suonato nel Regno Unito, è la quarta volta che accade ha negli ultimi cinque anni. Dal 2015, i soli altri atti a comparire quattro volte nella classifica dei migliori dieci artisti sono Calvin Harris, Coldplay, Jess Glynne e Little Mix.

I Most Played Charts sono compilati utilizzando i dati dell'airplay delle stazioni radio, dei canali televisivi, dei pub, dei club, dei bar, dei jukebox e dei negozi in tutto il Regno Unito. La hit di Calvin Harris e Rag'N’Bone Man, “Giant”, si è rivelata essere la canzone più suonata del 2019. Nel 2018 a capeggiare questa classifica furono i Portugal The Man con “Feel It Still”.

Commentando i risultati, Peter Leathem, CEO di PPL, ha dichiarato:

“Dalle stelle nascenti ai nomi affermati, la Most Played Charts di PPL presenta le canzoni e gli artisti che hanno fatto da colonna sonora al nostro anno. La musica britannica è stata particolarmente popolare, con Ed Sheeran che mantiene la sua popolarità mentre si sono affermati artisti come Tom Walker e Mabel. Congratulazioni a tutti coloro che sono presenti nelle nostre classifiche e alle aziende musicali che investono e supportano il loro successo."

Most Played Tracks Chart of 2019

1. Giant – Calvin Harris & Rag‘N’Bone Man

2. Nothing Breaks Like A Heart – Mark Ronson Feat. Miley Cyrus

3. Dancing With A Stranger – Sam Smith & Normani

4. I Don’t Care – Ed Sheeran & Justin Bieber

5. Just You And I – Tom Walker

6. Higher Love – Kygo & Whitney Houston

7. Sweet But Psycho – Ava Max

8. Someone You Loved – Lewis Capaldi

9. Don’t Call Me Up – Mabel

10. Walk Me Home – Pink

Most Played Artist Chart of 2019

1. Ed Sheeran

2. Calvin Harris

3. Sam Smith

4. Jess Glynne

5. Pink

6. George Ezra

7. Rita Ora

8. Little Mix

9. Coldplay

10. Maroon 5