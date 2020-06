Chris Cornell, il toccante ricordo della figlia: 'La musica ha creato un legame speciale tra noi'

Toni Cornell, la figlia di Chris, il compianto frontman dei Soundgarden e degli Audioslave, ha ricordato il padre in una diretta sui social nel giorno in cui negli Stati Uniti si celebra la Festa del papà. Ieri la ragazza, che da quando suo papà è venuto a mancare nel 2017 si è impegnata per tenerne in vita l'eredità artistica, si è collegata sui canali social di Billboard Usa per raccontare il suo rapporto con Cornell.

Toni, che aveva appena 12 anni quando il rocker è morto, tra le altre cose ha detto: