Le brevi di oggi, 22 giugno: Tiziano Ferro, Jovanotti, Max Pezzali, Lo Stato Sociale, Fabio Concato

È disponibile da oggi il video di "Balla per me", il singolo di Tiziano Ferro in duetto con Jovanotti, ultimo estratto dall'album "Accetto miracoli" del cantautore di Latina. Realizzato a distanza tra la casa di Ferro a Los Angeles e la casa-studio di Jovanotti a Cortona, la clip vede i due interagire virtualmente.

È online il video realizzato dalle star del fumetto Tito Faraci e Roberto Recchioni di “Una canzone come gli 883”, il brano della DPCM SQUAD, la superband nata da un’idea di Max Pezzali e Lodo Guenzi durante la quarantena per aiutare le migliaia di professionisti del mondo dello spettacolo in un momento di crisi senza precedenti.

Diventa un corto animato "L'umarell", il nuovo singolo di Fabio Concato. La clip è frutto della collaborazione del cantautore con il vignettista e illustratore bergamasco Adriano Merigo:

Un paio di settimane orsono è arrivata una mail all’attenzione del mio staff, nella quale un signore che non ho mai visto né conosciuto, mi chiedeva gentilmente di dare un’occhiata al video che aveva realizzato per me. Un regalo, come dire, senza velleità di nessun tipo, senza pretese e soprattutto senza aspettarsi niente in cambio - forse un grazie? Il video mi è piaciuto molto; ho trovato che quel modo didascalico di raccontare la mia storia attraverso un disegno animato, fosse coerente al clima che ho cercato di esprimere con la canzone. Il messaggio si chiudeva con: ‘se le piace, lo usi pure, ne sarò felice, viceversa sarà stato comunque un piacere’. Quel signore si chiama Adriano Merigo, vignettista, scrittore e musico, che vive a poche centinaia di metri dall’Ospedale Giovanni XXIII di Bergamo e che ringrazio tanto, e non solo per il cadeau che ha voluto farmi.”