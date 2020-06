Concerti, Patti Smith: rimandata al 2021 la data di Milano

In seguito alle disposizioni per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, il concerto di Milano della Sarcerdotessa del Rock inizialmente previsto per il prossimo 30 luglio sul palco dell'Estate Sforzesca è stato spostato al 2021. La nuova data, fa sapere il promoter italiano di Patti Smith, sarà comunicata quanto prima. Rimangono validi i biglietti già acquistati (per info: www.internationalmusic.it).

La cantautrice aveva annunciato prima che scoppiasse l'emergenza coronavirus una serie di date in programma in Italia per l'estate 2020: oltre a Milano, anche Roma e Sogliano al Rubicone (FC).