Grateful Dead, in arrivo una linea di deodoranti

L'azienda di cosmetica biologica North Coast Organics immetterà sul mercato una linea di deodoranti con il marchio dei Grateful Dead, la leggendaria band un tempo guidata da Bob Weir e Jerry Garcia scioltasi nel '95 ed evolutasi nei Dead & Company: i prodotti, compatibili con i principi vegani, edibili e realizzati con componenti biologici, saranno resi disponibili in stick confezionati a mano disponibili in cinque differenti versioni - Skull & Roses (lavanda e rosa), Sunshine (arancia rossa e bergamotto), Workingman (legno di cedro e ginepro), Timber (abete e salvia) e Unscented (senza aromi).

"Sono un loro fan dal 1999", ha spiegato in una nota Nathan Morin, ad della North Coast Organics: "La musica e lo spirito dei Grateful Dead hanno influenzato i principi fondamentali della mia azienda, in termini di servizio, veganismo e agricoltura biologica. Sono stati loro a ispirarci nel rimanere fedeli alla nostra principale missione di responsabilità sociale. Ci siamo occupati di creare speciali miscele di oli essenziali che rimandino alla loro musica".

L'operazione, ovviamente, ha ricevuto la benedizione dei titolati della sigla, per l'occasione rappresentati dal manager e archivista del gruppo David Lemieux: "Insieme al nostro amore per la musica, noi Dead Heads [fan dei Grateful Dead] spesso ci identifichiamo come rispettosi dell'ambiente e responsabili socialmente, e in quella consapevolezza c'è un amore per il mondo che ci circonda e il desiderio di aiutarlo a proteggerlo".

Sul versante musicale, il prossimo 10 luglio verrà spedita sui mercati la riedizione per il cinquantesimo anniversario della pubblicazione del live album "Workingman’s Dead": la pubblicazione sarà resa disponibile - in versione rimasterizzata, con bonus track, ma solo nella versione CD - in edizione limitata a 10mila esemplari.