UK: Live Nation punta sui concerti drive-in per l'estate 2020

La multinazionale operante nel settore dell'organizzazione di concerti Live Nation ha lanciato per la prossima estate nel Regno Unito Utilita Live From The Drive-In, serie di eventi che in dodici differenti città della Gran Bretagna vedrà artisti come Kaiser Chiefs (nella foto, il frontman della band di Leeds, Ricky Wilson), The Streets, Dizzee Rascal, Ash, Beverley Knight, Bjorn Again, Brand New Heavies, Embrace, Gary Numan, Jack Savoretti, Lightning Seeds, Nathan Dawe, Russell Watson, Zutons e Tony Hadley esibirsi in aree concerti adibite a drive-in: l'agenzia ha già individuato ampi spazi in prossimità di grandi centri come Birmingham, Liverpool e Londra che permetteranno l'afflusso di circa trecente veicoli a spettacolo. Nello spazio previsto per ogni autovettura è compresa anche un'area, attrezzata con sedie, dalla quale gli spettatori potranno seguire gli spettacoli rispettando le norme di distanziamento sociale previste dal governo inglese. I biglietti per gli show saranno in vendita a partire da domani, lunedì 22 giugno.

Le modalità previste dall'inizitiva differiscono parzialmente da quelle adottate per uno dei primi esperimenti tentati in merito, quello che ha avuto per protagonista Mads Langer alla fine dello scorso aprile in Danimarca, per il quale il segnale audio veniva trasmesso su una frequenza FM dedicata direttamente alle autoradio dei veicoli in platea.

Il prossimo 26 giugno il rapper italiano Ghali si esibirà al Drive & Park Autokino di Düsseldorf, in Germania, per quello che sarà uno dei primi live in modalità drive-in di un artista di casa nostra.