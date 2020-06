Roger Waters, online una nuova versione di 'Two Suns in the Sunset' dei Pink Floyd. Video

Roger Waters ha reso disponibile sul proprio canale YouTube ufficiale una nuova versione di "Two Suns in the Sunset", brano posto dai Pink Floyd in chiusura dell'album "The Final Cut" del 1983: la registrazione è stata fatta dall'ex bassista e "ideologo" della band di "The Dark Side of the Moon" in autoisolamento a causa delle disposizioni sanitarie per contenere l'emergenza sanitaria da Covid-19 in compagnia della sua band, composta da Dave Kilminster e Jonathan Wilson alle chitarre, Joey Waronker alla batteria, Lucius-Jess Wolfe e Holly Laessig ai cori, Gus Seyffert al basso, Jon Carin a pianoforte e tastiere, Bo Koster all'organo Hammond e Ian Ritchie al sassofono.

Caricamento video in corso Link

"Mi era venuta l'idea di registrare un disco con tutte le canzoni che abbiamo fatto come bis per il tour di 'Us and Them'", ha spiegato l'artista nelle note che accompagnano la clip: "Come prima abbiamo fatto 'Mother': abbiamo fatto tutto da remoto per via del Coronavirus. 'Two Suns in The Sunset' è la seconda. Spero che vi piaccia. Che grande band".

Caricamento video in corso Link

Roger Waters avrebbe dovuto inaugurare il This Is Not a Drill Tour il prossimo 8 luglio da Pittsburg, che l'avrebbe portato a esibirsi in 31 città americane fino al 3 ottobre successivo, data per la quale era stata prevista la data conclusiva della serie di eventi a Dallas. I concerti sono stati spostati al 2021 alla luce dell'emergenza sanitaria in corso: "Peccato, ma se serve a salvare anche una sola vita, per me ne vale la pena", spiegò l'artista lo scorso 27 marzo.