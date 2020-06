Liam Gallagher per la terza volta primo in classifica. E stuzzica Noel: ‘Non male per una semplice scimmia con il parka’

Il minore dei fratelli Gallagher è per la terza volta numero uno nella settimanale classifica britannica Official Albums Chart. Liam si è aggiudicato il podio della chart grazie al suo “MTV Unplugged (Live At Hull City Hall)” uscito il 12 giugno scorso, mentre nel 2017 e nel 2019 l’ex Oasis era arrivato in cima alla classifica con i suoi due album solisti “As You Were”, prima, e “Why Me? Why Not”, poi. “MTV Unplugged (Live At Hull City Hall)”, nel quale è presente anche la chitarra dell’amico ed ex compagno di band tra le fila degli Oasis Bonehead, risulta a oggi anche il vinile venduto più in fretta del 2020. Il cantante di Manchester ha commentato la bella notizia sul suo account Twitter, dove spesso l’artista si diverte a lanciare frecciatine al fratello Noel e non solo. “Nessuno mi aveva detto che sarebbero arrivati giorni come questi, giorni strani in effetti”. E poi, immancabile, la stoccata: “Tre album numero uno in tre anni… Non male per una semplice scimmia con il parka. Grazie a tutti quelli che l’hanno reso possibile”. “Parka monkey” è l’appellativo con il quale il già chitarrista e principale autore degli Oasis è capitato si rivolgesse a Liam Gallagher e ai suoi musicisti.

Nobody told me there’d be days like these, strange days indeed. Most peculiar mama. 3 number 1 albums in 3 years..not bad for an unsophisticated parka monkey. Thanks to everyone who made it happen LG x pic.twitter.com/CgfwX4MQDX — Liam Gallagher (@liamgallagher) June 19, 2020

Nell’Official Albums Chart il disco live di Liam è seguito, in seconda posizione, dall’ultimo capitolo discografico di Lady Gaga, “Chromatica”, al quale segue “Divinely Uninspired to a Hellish Extent” di Lewis Capaldi. Al quarto e quinto posto si collocano invece rispettivamente “Futura Nostalgia” di Dua Lipa e “Fine Line” di Harry Styles.

“MTV Unplugged (Live At Hull City Hall)” avrebbe dovuto uscire lo scorso mese di aprile ma la pubblicazione è stata posticipata. Del disco fanno parte sia pezzi solisti dell’artista e sia pezzi del repertorio degli Oasis: tra questi ultimi Liam ha fatto propria per la prima volta “Sad Song”, dal disco d’esordio della band brit-pop “Definitely Maybe”.