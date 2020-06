Aretha Franklin, ascolta la versione inedita di ‘Never Gonna Break My Faith’

È da oggi disponibile all’ascolto sulle piattaforme streaming una versione inedita di “Never Gonna Break My Faith” intepretata da Aretha Franklin con il Boys Choir di Harlem. Il brano, scritto da Bryan Adams, è stato messo a disposizione da RCA Records, RCA Inspiration e Legacy Recordings. L’amico e produttore di lunga data della Regina del soul, CCO di Sony Music, Clive Davis, ha così commentato, in una nota stampa, la nuova versione della canzone: “ll mondo è molto diverso adesso. Il cambiamento è ovunque e ognuno di noi, si spera, sta facendo il meglio che può per evolvere e far parte di questo cambiamento nel miglior modo possibile. La musica può giocare un ruolo di grande rilevanza e la performance di Aretha è incredibile. Quando si legge il testo di questa canzone si coglie quanto è attuale rispetto a ciò che sta succedendo oggi. Tutti dovrebbero ascoltare questo brano. È destinato a diventare un inno”. Queste invece le parole di Bryan Adams:

Quando ho scritto questa canzone, stavo pensando ad Aretha, senza pensare che avrebbe mai effettivamente cantato la canzone. Il pensiero era quello di scrivere un inno, qualcosa che avrebbe cercato di esprimere un sentimento di fede che, anche in caso di perdita di qualcosa, avrebbe permesso di ritrovare una luce interiore a fare da guida. Quando la canzone era ancora una demo, ho detto ai produttori che sarebbe stata Aretha a cantarla ed è quello che è successo. Questa versione solista è stata ferma nel computer per anni e quando ho sentito che Clive stava girando un film sulla vita di Aretha, gliel’ho inviata. Il mondo non ha ascoltato la sua esibizione completa ed era necessario che accadesse. Sono così felice che venga pubblicata, il mondo ha bisogno di questo proprio ora.

“Never Gonna Break My Faith” è stata pubblicata la prima volta nel 2006 all’interno della colonna sonora del film “Bobby” in duetto con Mary J. Blige. L’originale potete ascoltarla qui:

La cantante statunitense è venuta a mancare, a 76 anni, il 16 agosto del 2018 a causa di un tumore maligno al pancreas. Si è spenta nella sua abitazione di Detroit dopo che da qualche mese aveva messo in stand by tutte le attività dal vivo.