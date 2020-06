Concerti 2020, Passenger rimanda al 2021 la data di Milano e annuncia un nuovo live

Il concerto del 36enne cantautore inglese, originariamente previsto per il prossimo 2 ottobre al Fabrique di Milano, è riprogrammato al 2021. Mike Rosenberg, in arte Passenger, andrà in scena presso il locale milanese di via Fantoli il 18 marzo 2021.

La voce di “Let her go” ha, inoltre, annunciato una nuova data in programma nel nostro Paese. Passenger tornerà ad esibirsi in Italia anche durante l’estate dell’anno venturo: il 22 luglio 2021 Mike Rosenberg sarà in concerto presso i Giardini di Castel Trauttmansdorff a Merano (BZ), in occasione del World Music Festival.

I biglietti per la data di Milano e per quella di Merano sono disponibili su TicketOne e presso i punti vendita abituali.

L’ultimo album pubblicato da Passenger è "Sometimes it's something, sometimes it's nothing at all”, uscito nel maggio 2019.