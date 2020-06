Ezio Bosso, quattro dischi in edicola dal 23 giugno

Sony Classical rende omaggio a Ezio Bosso con la pubblicazione in edicola di una collezione di quattro opere fondamentali dell'artista prematuramente scomparso, alla memoria del quale sarà dedicatala Festa della Musica del 21 giugno.

La collana, che sarà pubblicata in formato Digipack, in edicola a cadenza settimanale, sarà aperta da “And the Things That Remain”: un doppio cd le interpretazioni più significative dei brani registrati dal Maestro nell’arco di 12 anni, tra il 2004 e il 2016.

La seconda uscita, il 30 giugno, sarà “The 12th Room”, il suo primo album da solista, il suo debutto come compositore per piano, pubblicato nel 2015.

“The Venice Concert” è la terza uscita e verrà pubblicata in cd e dvd il 7 luglio. Nel disco, registrato dal vivo alla Fenice di Venezia nel 2016, Bosso dirige l’Orchestra Filarmonica del Teatro.

Infine “Music for Weather Elements”, l’album con sei composizioni firmate da Bosso usciti nel 2017 solo in digitale, il 14 luglio verrà pubblicato per la prima volta in cd, con una nuova veste grafica.