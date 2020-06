La volta che David Gilmour si unì a Tom Jones per la cover di ‘Purple Rain’ di Prince: video

Nel 1992 andò in onda sull’emittente televisiva inglese ITV la serie “The Right Time”, che vedeva Tom Jones, nei panni del padrone di casa, ripercorrere l’evoluzione della musica pop ed esibirsi con diversi artisti. Tra gli ospiti che collaborarono con il cantante gallese per il suo show televisivo - oltre a Stevie Wonder, Cyndi Lauper, Erasure, Joe Cocker e molti altri - ci fu anche il chitarrista dei Pink Floyd. David Gilmour, in occasione di un episodio di “The Right Time”, si unì a Tom Jones per proporre dal vivo la cover di “Purple rain” di Prince.

Nel 2016 Gilmour, pochi giorni dopo la scomparsa dell’artista di Minneapolis avvenuta il 21 aprile 2016, ha reso omaggio a Prince durante l'evento di Teenage Cancer Trust che si è tenuto alla Royal Albert Hall di Londra. L’addetto alle sei corde della leggendaria band britannica ha proposto live un mashup di "Comfortably Numb" e "Purple Rain”.

Il prossimo anno il tour europeo di Tom Jones, che prenderà il via il 19 maggio 2021 dalla città di Siegen, farà tappa anche in Italia in occasione del concerto del cantante gallese che si terrà il 13 luglio a Perugia, nell'ambito della rassegna Umbria Jazz Festival.

David Gilmour è, invece, in procinto di pubblicare la sua prima nuova canzone in cinque anni. Il chitarrista dei Pink Floyd - che ha dato alle stampe il suo ultimo album, “Rattle that Lock”, nel 2015 - presenterà il brano “Yes, I have ghosts” in occasione dell’uscita dell’audiolibro del volume di sua moglie, “A theatre for dreamers”, prevista per il prossimo 25 giugno.