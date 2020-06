Le brevi di oggi, 19 giugno: Anderson .Paak, Alicia Keys, Kraftwerk, Tosca, Biondo, Zucchero

Da oggi, 19 giugno, è entrato in rotazione radiofonica il singolo di Zucchero "Soul Mama", tratto dall'ultimo album del bluesman emiliano, "D.O.C.".

Caricamento video in corso Link

"Sugar" presenterà dal vivo i brani della sua più recente fatica discografica, uscita lo scorso 8 novembre, in occasione dei quattordici show all'Arena di Verona che - originariamente in programma nei prossimi mesi di settembre e ottobre, e posticipati a causa dell'emergenza Coronavirus - si terranno nel 2021.

**********

“Bali e Dubai” è il titolo del nuovo singolo di Biondo. "Mi sono voluto confrontare con un brano decisamente estivo che aiutasse chiunque a ritornare alla normalità e alla spensieratezza di cui al momento c'è un gran bisogno”, ha dichiarato il rapper originario di Roma, presentando la sua canzone più recente.

Caricamento video in corso Link

**********

Da oggi, 19 giugno, è disponibile su tutte le piattaforme digitali la versione di Tosca e di Silvia Perez Cruz di “Piazza Grande” di Lucio Dalla, accompagnata dal video realizzato dal live painter Andrea Spinelli.

Caricamento video in corso Link

L’interprete romana e la cantante spagnola hanno proposto la loro versione della canzone di Lucio Dalla durante la serata dedicata alle cover del settantesimo Festival di Sanremo, che ha visto in gara Tosca con il brano "Ho amato tutto”.

**********

Dal prossimo 3 luglio saranno disponibili in streaming, per la prima volta - come ha sottolineato il magazine Quietus - cinque album in studio dei Kraftwerk nella versione in lingua tedesca. I lavori discografici della formazione tedesca, che saranno disponibili sulle principali piattaforme musicali, sono “Trans Europa Express”, “Die Mensch-Maschine”, “Computerwelt”, “Techno Pop” e “The Mix”.

**********

“Perfect Way to Die” è il titolo del nuovo brano di Alicia Keys, scritto e prodotto da Sebastian Kole. La canzone della cantante newyorchese segue la pubblicazione del precedente singolo, “Good Job”, uscito lo scorso aprile. Entrambi i pezzi saranno inclusi nel nuovo album di Alicia Keys, “Alicia”, che sarà pubblicato prossimamente. L’ideale seguito di “Here” avrebbe dovuto vedere la luce lo scorso 20 marzo ma, a causa dell’emergenza Coronavirus, la sua uscita è stata posticipata a data ancora da destinarsi.

Caricamento video in corso Link

**********

Anderson .Paak ha pubblicato una nuova canzone, intitolata “Lockdown”, insieme al video che l’accompagna. La clip, diretta da Dave Meyers, è caratterizzata da immagini che denunciano la brutalità della polizia e ingiustizia razziale, oltre a proporre una rappresentazione visiva della pandemia da Coronavirus attraverso le mascherine indossate dagli artisti coinvolti nel video - compreso il rapper e batterista californiano.