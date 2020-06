Queen, un evento in streaming con video dei loro concerti

Il prossimo 21 giugno Brian May, Roger Taylor e Adam Lambert avrebbero dovuto esibirsi a Londra per uno dei concerti in programma alla O2 Arena, in occasione del “Rhapsody Tour” che lo scorso 24 maggio avrebbe dovuto fare tappa anche in Italia. Con la tournée rimandata al prossimo anno, a causa dell’emergenza Coronavirus, i Queen insieme alla già star di American Idol - attuale voce del gruppo un tempo guidato da Freddie Mercury - hanno deciso di intrattenere i fan con un evento in streaming che sarà trasmesso proprio il 21 giugno sul canale YouTube della band. Annunciata come un “Tour Watch Party”, l’iniziativa proporrà una serie di filmati tratti dai precedenti tour e concerti dei Queen e sarà possibile seguirla a partire dalle 21 (ora italiana) di domenica. L’evento sarà disponibile in streaming solo per ventiquattro ore.

So excited to announce the Queen + Adam Lambert Tour Watch Party on Sunday 21st June 12pm PDT/8pm BST!! Subscribe to Queen's YouTube to be watch! https://t.co/d4iI0wBvBW @QueenWillRock @DrBrianMay @OfficialRMT @O2 pic.twitter.com/zBD9SWuHn4 — ADAM LAMBERT (@adamlambert) June 18, 2020

Come precedentemente annunciato, a causa dell’emergenza Coronavirus, i Queen hanno rimandato al prossimo anno lo show originariamente previsto per lo scorso 24 maggio alla Unipol Arena di Bologna. Brian May, Roger Taylor e Adam Lambert saranno in concerto in Italia il 23 maggio 2021 e andranno in scena sempre sul palco del palazzetto dello sport bolognese.