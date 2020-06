Le brevi di oggi, 18 giugno: Niccolò Fabi, Alanis Morissette, Kansas

In occasione del ventesimo anniversario dalla sua uscita - correva l'anno 2000 - tornerà nei negozi il prossimo 19 giugno in formato vinile "Sereno ad ovest", il terzo album di inediti di Niccolò Fabi. Il vinile, 180 grammi color arancione, segna l'inizio delle ripubblicazioni di tutta la discografia di Fabi da qui a fine 2020 nello stesso formato.

Sono invece 25 gli anni trascorsi dall'uscita di "Jagged little pill", il disco che nel 1995 lanciò Alanis Morissette. Il 26 giugno sarà pubblicata una versione deluxe digitale del disco che includerà l’album originale di 13 tracce e un nuovo album dal vivo con la performance di Alanis presso lo Shepherd’s Bush a marzo 2020, in acustico. Ecco un'anticipazione.

È stata positicipata al 17 luglio 2020 la data d'uscita di "The absence of presence", il nuovo album dei Kansas, a causa di ritardi di produzione "non dipendenti da band e label". Il disco, prodotto dagli stessi membri della band Zak Rizvi, Phil Ehart e Richard Williams, conterrà nove brani: tra questi anche il recente singolo "Jets overhead".