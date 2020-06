Esce il film sulla storia della rivista musicale Creem. Trailer.

Kirk Hammett dei Metallica, Michael Stipe dei R.E.M., Suzi Quatro e Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers sono alcuni dei musicisti che compaiono nel trailer del film documentario intitolato 'Creem: America's Only Rock 'N' Roll Magazine', presentato in anteprima al SXSW Film Festival dell'anno scorso. "Ho vissuto di ciò che è stato stampato sulla rivista Creem", afferma Kirk Hammet nel video.

Il docu-film prova a catturare il disordinato sconvolgimento degli anni Settanta quando il rock si stava reinventando ed esplora gli inizi e l'ascesa della rivista Creem dall'underground fino alla ribalta nazionale, quindi testimonia la sua scomparsa a seguito della morte tragica e prematura dell'editore, Barry Kramer, e del suo più noto collaboratore, il geniale Lester Bangs.

Il documentario 'Creem: America's Only Rock 'N' Roll Magazine', precedentemente noto come 'Boy Howdy: The Story Of Creem Magazine', è diretto dal regista americano Scott Crawford. Nel film sono incluse interviste con Alice Cooper, Joan Jett, Paul Stanley dei Kiss, Gene Simmons dei Kiss e altri ancora. È stato prodotto dal figlio di Barry Kramer, JJ Kramer, e da Jaan Uhelszki, e contiene musica di Wayne Kramer degli MC5.

Il mensile Creem venne fondato nel marzo 1969 da Barry Kramer e Tony Reay. Cessò la pubblicazione nel 1989 per poi essere brevemente ripresa all'inizio degli anni novanta in formato tabloid prima della chiusura definitiva.