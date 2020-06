Ozzy Osbourne: "Sono in quarantena da quasi due anni e ora che mi sento meglio il mondo è in quarantena”

L'ex frontman dei Black Sabbath Ozzy Osbourne torna a dare notizie di sé e del suo stato di salute. Ha rivelato che all'inizio dell'anno gli era stato diagnosticato il morbo di Parkinson, ma dice che la sua salute "sta lentamente migliorando". Numerosi problemi lo hanno costretto a rimandare alcuni concerti del suo tour di addio.

Parlando ai microfoni dello show quotidiano, condotto dalla moglie Sharon, 'The Talk', Ozzy ha dichiarato che il blocco dovuto al coronavirus gli è stato utile poiché l'ha costretto a riprendersi per bene e a rilassarsi in casa:

“In realtà, è stato bello. Mi sto riprendendo da un intervento chirurgico che ho sostenuto l'anno scorso. Non sono mai stato a casa così a lungo in tutta la mia carriera. Quindi ho avuto la possibilità di vedere il lato del recinto di mia moglie.”

Gli è stato chiesto come si sente in questo momento, Ozzy ha prontamente risposto:

"Sto migliorando. È un processo lento, ma ci sto arrivando, piano piano ma senza dubbio."

La figlia Kelly descrive la salute del padre come 'strabiliante':

“I suoi sintomi stanno diminuendo. Sta ricostruendo la forza muscolare di cui ha bisogno dopo l'intervento chirurgico alla colonna vertebrale. Ora che è pronto per uscire di casa, non può uscire di casa. Continua a dirmi, 'Sono in quarantena da quasi due anni e ora che mi sento meglio il mondo è in quarantena.'”

All'inizio dell'anno Ozzy aveva promesso di tornare ad esibirsi nuovamente dal vivo non appena possibile.