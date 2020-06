Video streaming: Tencent pronta a entrare nel capitale di iQIYI?

Il crescente interesse verso lo streaming video, che potrebbe consolidare la tendenza esplosa durante il lockdown dovuto all'emergenza sanitaria da Covid-19, non è sfuggito ai piani alti di Tencent: la casa madre della popolare piattaforma di streaming con quartier generale a Shenzhen, secondo indiscrezioni di stampa, starebbe meditando di acquistare delle quote di iQIYI, piattaforma di video streaming con una capitalizzazione da 14 miliardi considerato l'equivalente cinese di Netflix.

Stando a quanto riferito dall'agenzia Reuters le operazioni sarebbero ancora in fase embrionale. Lo scopo dell'ingresso nel capitale sarebbe, secondo fonti vicine alle aziende, quello di rendere Tencent il principale fornite di intrattenimento operante sul mercato cinese: "Un legame migliorerebbe il loro potere contrattuale durante la produzione e l'acquisto di contenuti e abbasserebbe i costi di marketing che altrimenti verrebbero spesi per catturare gli utenti gli uni dagli altri", ha spiegato una fonte anonima alla Reuters. In seguito all'indiscrezione le azioni di iQIYI, quotata nell'indice Nasdaqalla borsa di New York, sono salite del 38%.