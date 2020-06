Mika: annullati i concerti previsti per l'estate 2020

In ottemperanza alle disposizioni per evitare il diffondersi del Covid-19, il promoter Barley Arts comunica che i concerti del “Revelation Tour” di Mika previsti il 15 luglio alla Arena Santa Giuliana di Perugia, il 4 agosto al Teatro Antico di Taormina, il 6 agosto al Parco dei Suoni di Riola Sardo (OR) e il 10 agosto all’Arena di Verona sono annullati.

Sarà possibile fare richiesta di voucher ai circuiti di biglietteria entro e non oltre il 31 luglio 2020. Per maggiori informazioni sulle modalità di inoltro della richiesta, consultare il sito del circuito di biglietteria che ha emesso il biglietto.