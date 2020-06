Vasco Rossi: "L’obiettivo, rimanere vivo sano e lucido fino al 2021"

L'estate è alle porte, ma quella del 2020 non sarà un'estate come tutte le altre. Non lo sarà per molti di voi, ma non lo sarà anche per Vasco Rossi che, abituato a recarsi al Kalidria di Castellaneta Marina, in provincia di Taranto, dovrà scegliere una nuova destinazione.

Il forzato cambio di programma è stato comunicato dal rocker emiliano via Instagram, questo il suo messaggio: