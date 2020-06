Fleetwood Mac: esce la ristampa di "Then Play On", l'ultimo album con Peter Green

I Fleetwood Mac, il prossimo 18 settembre, pubblicheranno la ristampa del loro terzo album in studio del 1969 "Then Play On". Il disco fu l'ultimo a includere nella line up della band il chitarrista e membro fondatore Peter Green ed il primo con Danny Kirwan.

Nella nuova ristampa saranno incluse quattro bonus tracks, oltre a delle note di copertina curate dal biografo della band Anthony Bozza e a una prefazione di Mick Fleetwood.

Lo scorso mese di febbraio i Fleetwood Mac hanno tenuto un concerto in onore di Peter Green al Palladium di Londra che ha visto protagonisti, tra gli altri, il frontman degli Aerosmith Steven Tyler, Christine McVie e il chitarrista dei Pink Floyd David Gilmour dei Pink Floyd. Un film del concerto verrà pubblicato entro la fine dell'anno.