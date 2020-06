Paul Weller: il tour è spostato al 2021. Ecco le nuove date.

A causa del protrarsi su scala mondiale delle problematiche e delle limitazioni connesse alla diffusione del virus Covid-19, il tour di Paul Weller è rimandato al prossimo anno. Di seguito potete consultare il nuovo calendario dei live del musicista inglese - che il 19 giugno pubblicherà il nuovo album “On Sunset” - con l’aggiunta di tre nuove date in sostituzione di quelle previste a Grugliasco (TO) e Locorotondo (BA) che sono state annullate.

4 maggio 2021 – Firenze, Tuscany Hall

5 maggio 2021 – Roma, Auditorium Parco della Musica /Sala Santa Cecilia - Rock in Roma

7 maggio 2021 – Brescia, Gran Teatro Morato

8 maggio 2021 – Anteprima Pordenone Blues Festival, Palasport Forum

9 maggio 2021 – Milano, Alcatraz

10 maggio 2021 – Bologna, Estragon

I biglietti già emessi sono validi per accedere alle date riprogrammate, mentre quelli per le nuove date sono già in vendita sui circuiti Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket. Per tutte le informazioni inerenti i biglietti delle date annullate, è possibile contattare le strutture locali via mail: info@locusfestival.it (Locorotondo) e biglietteria@gruvillage.com (Grugliasco).