White Stripes: guarda un loro raro video dal vivo del 2000

Per celebrare i venti anni dalla uscita del secondo album dei White Stripes, “De Stijl”, la Third Man Records ha pubblicato un raro filmato della band guidata da Jack White in concerto il 15 giugno 2000 al Jay’s Upstairs, un bar di Missoula, in Montana.

Nel video il duo è alle prese con lo standard blues “Death Letter”. La canzone, del leggendario bluesman Son House, fa parte della tracklist di “De Stijl”, disco che uscì sul mercato il 20 giugno 2000, solo qualche giorno dopo il live di Missoula.

Per celebrare l'anniversario la Third Man Records, lo scorso febbraio, aveva annunciato l'uscita di un doppio vinile disponibile esclusivamente tramite il servizio di abbonamento dell'etichetta discografica. Tra il materiale aggiuntivo in questa edizione sono incluse registrazioni dal vivo, lati B e cover di brani degli AC/DC e dei Velvet Underground.

I White Stripes si sono ufficialmente separati nel 2011. Da allora Jack White ha pubblicato tre album da solista, oltre a un album con i Dead Weather e un altro con i Raconteurs. Meg White, fino ad oggi, non ha più dato sue notizie riguardanti l'universo musicale.