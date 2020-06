Ron Wood: ‘I Rolling Stones non mi considerano più come l’ultimo arrivato’

Il chitarrista dei Rolling Stones, tra le fila della band di "(I can't get no) Satisfaction” dal 1975, non viene più considerato da Mick Jagger e Keith Richards come ‘l’ultimo arrivato’. A margine di una recente intervista rilasciata a Jeff Slate per Rock Cellar Magazine, durante la quale, tra le altre cose, Ron Wood ha raccontato la sua passione per la pittura, all’addetto alle sei corde della formazione inglese è stato chiesto se i co-fondatori degli Stones lo vendono ancora come un “novellino”. “Gli Stones ti considerano ancora come l’ultimo arrivato? L'ultima volta che abbiamo chiacchierato, solo tre o quattro anni fa, hai detto che ti stavano ancora chiamando ‘novellino’”, ha chiesto Slate al chitarrista dei Rolling Stones. Ron Wood, il quale trovò il coraggio di chiedere un aumento alla formazione inglese dopo 17 anni nel gruppo, ha risposto:

“Alla fine ci hanno rinunciato. C'è un nuovo spirito di squadra ora: ‘Oh beh, suppongo che sia davvero uno di noi dopo tutto’”.

Oltre a raccontare della considerazione che ora Mick Jagger e Keith Richards hanno di lui, Ron Wood ha narrato di aver recentemente maturato una “nuova chiarezza di approccio” alle esibizioni dal vivo, da quando ha smesso di fare uso di alcol e sostanze stupefacenti. Ha spiegato: “Ho una nuova chiarezza di approccio, sopraggiunta con la mia sobrietà, penso. Questo è un vantaggio per me, perché posso suonare qualsiasi cosa senza alcol o droga”. Wood ha aggiunto: “È una sensazione meravigliosa sentirsi ancora eccitati per uno show, ma non devo cercare falsi stimolanti per farmi andare avanti. È un grande vantaggio”.

Ron Wood - che lo scorso 23 aprile con i Rolling Stones ha pubblicato la prima nuova canzone in otto anni della band inglese, dal titolo "Living in a ghost town” - ha dato alle stampe il suo più recente album solista nel 2019, il disco dal vivo “Mad Lad: A Live Tribute to Chuck Berry”. L’ultimo album in studio in solitaria del chitarrista dei Rolling Stones, “I Feel Like Playing”, risale invece al 2010.