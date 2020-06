Neil Young pubblica ‘Homegrown’: ascolta l’album ‘perduto’

“Homegrown”, l’album “perduto” di Neil Young e definito dallo stesso cantautore canadese "una specie di ponte fra 'Harvest' e 'Comes a time’”, è finalmente disponibile all’ascolto in streaming. Il disco, inciso fra il 1974 e il 1975, sarà pubblicato il prossimo 19 giugno ma, due giorni prima della sua uscita, Young ha deciso di condividerlo sul proprio sito web.

L’album - disponibile all’ascolto su Neil Young Archives, a questo indirizzo - anticipato dalla pubblicazione del brano “Try” e della canzone “Vacancy”, contiene dodici tracce, cinque delle quali hanno trovato ospitalità in altri dischi di Neil Young. Altre tracce di “Homegrown” - come "Homefires", "Separate Ways", “Kansas”, “Mexico”, “Try” e “Little Wing” - sono state proposte dal vivo dal musicista in diverse occasioni tra gli anni Novanta e Duemila.

Ecco la tracklist di "Homegrown":

"Separate Ways"

"Try"

"Mexico"

"Love Is A Rose"

"Homegrown"

"Florida"

"Kansas"

"We Don't Smoke It No More"

"White Line" (già uscita su "Ragged Glory" nel 1990)

"Vacancy"

"Little Wing" (già uscita su "Hawks & Doves" nel 1980)

"Star of Bethlehem" (già uscita su "American Stars 'n' bars" nel 1975)