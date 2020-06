I Metallica sono al lavoro su nuova musica

Il batterista dei Four Horsemen Lars Ulrich, il quale lo scorso mese di aprile aveva dichiarato che con “ottime possibilità” i Metallica avrebbero potuto lavorare all’ideale seguito di “Hardwired... to Self-Destruct” durante la quarantena imposta dal Coronavirus, ha recentemente raccontato che i membri della band statunitense hanno iniziato a scambiarsi idee su nuova musica.

A margine di una recente chiacchierata con Fredrik Skavlan, disponibile nel video riportato più avanti, Ulrich ha svelato qualche dettaglio sulle recenti attività dei Metallica, che durante il lockdown si sono incontrati virtualmente su Zoom, e ha dichiarato:

“Abbiamo appena iniziato, nelle ultime quattro settimane forse, ci siamo connessi nuovamente. Ovviamente siamo rimasti in contatto anche prima, ma ora ci stiamo sentendo in modo creativo e ora siamo in modalità ‘discovery’, penso sia un buon modo per dirlo. Ci stiamo scambiando idee via e-mail e via Zoom e cercando di fare musica in questa situazione insolita.”

L’addetto ai tamburi dei Four Horsemen, oltre a narrare che lui e gli altri componenti del gruppo sono rimasti in contatto attraverso la piattaforma di videoconferenze fin dall’inizio della quarantena per aggiornarsi sulle proprie vicende personali e che ultimamente hanno iniziato a scambiarsi idee musicali, ha spiegato che con i compagni di band si riuniscono su Zoom per un paio d’ore e ha aggiunto: “Ora abbiamo iniziato a scambiarci qualche idea, è fantastico. È bello restare in contatto, far parte di nuovo di quel gruppo e non vedo l'ora di scoprire le opportunità creative che ci attendono.”

Lars Ulrich, per rispondere alla domanda su quali differenze possono esserci tra lo scrivere un album in studio in normali condizioni rispetto a lavorare su nuova musica in quarantena, ha detto:

“Per ora l’aspetto sonoro e gli elementi pratici sono sorprendentemente buoni, in realtà. Quindi ora dobbiamo solo capire quanto possiamo creare senza essere nello stesso luogo.”

I Metallica, che recentemente hanno pubblicato una nuova versione di “Blackened” registrata durante l’isolamento, hanno dato alle stampe il loro ultimo album, “Hardwired... to Self-Destruct”, nel 2016 e fino ad ora si sono dedicati più all’attività dal vivo, portando la loro musica anche in Italia nell’inverno del 2018 e nel maggio 2019, che a quella discografica.