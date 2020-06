Brian Johnson ricorda le sue prime volte... tipo, quando rubò un disco di Bob Dylan

Voi vi ricordate il primo album che avete acquistato? E il primo concerto al quale vi siete recati? Vi ricordate le vostre prime volte, almeno quelle più importanti? In una clip pubblicata dal canale video statunitense AXS TV a rivelare le sue prime volte è stato chiamato il cantante degli AC/DC Brian Johnson.

Prima che lo scorso marzo la pandemia dovuta alla diffusione del Coronavirus bloccasse ogni attività dal vivo - stando alle voci provenienti dall'Australia - sembrava certo che Johnson fosse pronto a riprendere il suo posto negli AC/DC, in un possibile prossimo tour mondiale negli stadi, dopo essere stato sostituito dietro al microfono della band australiana, quattro anni fa, a causa di alcuni problemi di udito che lo martoriavano, dal frontman dei Guns N'Roses Axl Rose.

Queste a seguire alcune delle prime volte di Brian. Quanto al primo concerto da lui visto, il 72enne musicista nato a Dunston, nel nord dell'Inghilterra, dice:

Il primo album che Brian Johnson ha acquistato, in realtà l'ha rubato, ecco cosa racconta:

Quale fu la prima band in cui suonò il rocker, questa la sua risposta:

Quale è stata la prima volta in cui ha sentito una sua canzone trasmessa in radio?

“La prima volta che ho sentito una mia canzone alla radio non la dimenticherò mai. Stavamo viaggiando in Galles con i Geordie e stavamo attraversando questo ponte enorme, Noel Edmonds, un dj della BBC, che conduceva un programma chiamato 'My pick of the new songs for the week' disse, 'Penso che questa sia una grande canzone di una band di Newcastle', noi stavamo guidando sul van, 'si intitola 'Don't Do That', è fantastica'. Ci siamo fermati a urlare... è una sensazione meravigliosa la prima volta che ti senti, se fai ai musicisti questa domanda tutti diranno che è stata la cosa più bella di tutte ascoltare la propria musica alla radio.”