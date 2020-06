Concerti, Le Vibrazioni in tour quest’estate. Slittano invece le date con Vessicchio

Le Vibrazioni andranno in tour quest’estate: la serie di date di Sarcina e soci prenderà il via il 12 luglio alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. Al momento questa è l’unica data confermata del “Summer Tour” della band ma seguiranno presto nuovi aggiornamenti. L’organizzazione fa sapere, con una nota stampa, che il tour “si svolgerà nel rispetto delle norme vigenti, dovute all’emergenza sanitaria”.

Rinviata invece la tournée de le Vibrazioni insieme a Beppe Vessicchio, che subisce dunque un secondo slittamento dopo quello già annunciato nei primi giorni di emergenza sanitaria. Ecco le nuove date, riprogrammate, del tour “Le Vibrazioni in Orchestra di e con Beppe Vessicchio”:

14 gennaio 2021 al Teatro Metropolitan di Catania (recupero della data del 20 maggio 2020)

15 gennaio 2021 al Teatro Impero di Marsala (recupero della data del 18 maggio 2020)

16 gennaio 2021 al Teatro Golden di Palermo (recupero della data del 19 maggio 2020)

18 gennaio 2021 al Teatro Augusteo di Napoli (recupero della data del 7 maggio 2020)

28 gennaio 2021 al Teatro Team di Bari (recupero della data del 5 maggio 2020)

29 gennaio 2021 al Teatro Rendano di Cosenza (recupero della data del 6 maggio 2020)

2 febbraio 2021 al Teatro Nazionale CheBanca! di Milano (recupero della data del 3 maggio 2020)

4 febbraio 2021 al Teatro Tuscany Hall di Firenze (recupero della data del 26 maggio 2020)

5 febbraio 2021 al Teatro Geox di Padova (recupero della data del 16 maggio 2020)

8 febbraio 2021 al Teatro EuropAuditorium di Bologna (recupero della data del 16 aprile 2020)

La nuova data per il concerto di Torino, non ancora calendarizzata, verrà comunicata appena possibile.

I biglietti precedentemente acquistati sono validi per le nuove date corrispondenti. I biglietti rimanenti saranno invece messi in vendita sul circuito TicketOne oggi, mercoledì 17 giugno, alle ore 15.00.

Fa sapere l’ufficio stampa della band:

Il concerto previsto il 20 aprile 2020 presso Auditorium Parco della musica di Roma è annullato. I biglietti acquistati per tale concerto sono validi per il nuovo concerto che le Vibrazioni effettueranno il 12 luglio 2020 presso la Cavea di Roma. Per tutti quelli che non possono partecipare, è possibile richiedere voucher entro e non oltre il 30 giugno 2020 secondo le modalità stabilite da Ticketone. I biglietti rimasti validi avranno comunicazione con assegnazione del nuovo posto in Cavea entro il 10 luglio 2020. Il costo di € 10,00 in più per i biglietti validi, sarà rimborsato secondo le modalità che in seguito verranno stabilite da Ticketone e dalla Fondazione “Musica per Roma".