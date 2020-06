Le brevi di oggi, 17 giugno: New Order, Jon Hopkins, Anna Calvi, J. Cole, Alison Mosshart, Porretta Soul Festival, Eric B. & Rakim, The Streets, Machine Gun Kelly e Travis Barker

I New Order, Jon Hopkins, Anna Calvi e diversi altri artisti hanno preso parte al progetto The Longest Day - A Benefit for the Alzheimer’s Association, una compilation a sostegno della lotta contro l’Alzheimer in uscita venerdì prossimo, 19 giugno. La tracklist del disco include 17 brani: li trovate qui sotto con i rispettivi interpreti.

01 Anna Calvi: “Adélaïde”

02 Rituals of Mine: “The Only Way Out Is Through”

03 Daniel Avery: “JXJ”

04 Cold Specks: “Turn to Stone”

05 TR/ST: “Destroyer”

06 Shadowparty: “Marigold”

07 Beach Slang: “Under the Milky Way”

08 New Order: “Nothing But a Fool (Extended Mix 2)”

09 HAAi: “Drumting”

10 J. Laser: “Dreamphone”

11 Sad13: “Who Goes There”

12 Algiers: “There Is No Year (Remix)”

13 Astronauts, Etc.: “The Border”

14 Wolfmanhattan Project: “Friday the 13th”

15 Hayden Thorpe & Jon Hopkins: “Goodbye Horses”

16 Moby: “In Between Violence”

17 Rhys Chatham: “For Bob - In Memory (2014) for Flute Orchestra”

Nuova canzone per J. Cole, che ha pubblicato oggi la sua “Snow on Tha Bluff”, primo singolo del rapper del 2020. Il brano potrebbe entrare a far parte del prossimo album di J. Cole, ideale seguito del precedente “KOD”, del quale ancora si sa ben poco, se non che s’intitolerà “The Fall Off”.

Alison Mosshart, nota soprattutto per essere la cantante dei Kills, pubblicherà un album solista parlato, “Sound Wheel”, atteso sul mercato il prossimo 7 agosto. Il disco, anticipato dal singolo apripista – già disponibile all’ascolto - “Returning the Screw”, sarà pubblicato dalla Thrid Man Records, l’etichetta di Jack White. Il suo primo brano in solitaria, “Rise”, Mosshart l’aveva diffuso lo scorso mese di aprile.

Cambia le carte in tavola il Porretta Soul Festival, che per l’edizione 2020 si trasforma in Porretta Soul Movies: con l’edizione musicale rinviata al prossimo anno causa Coronavirus la rassegna ha infatti deciso di convertirsi al grande schermo per la prossima edizione. Nei giorni in cui erano programmati i concerti, ovvero venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 luglio 2020, saranno invece allestite tre serate di proiezioni con i film "A Soul Journey", "Le strade dell'anima", "All Day and All Night" e "James Brown: Soul Survivor". Tutti i dettagli li trovate sul sito del Porretta Soul Festival.

Eric B. & Rakim hanno annunciato una performance in streaming, su Caffeine.tv, del loro album del 1990 “Let the Rhythm Hit ’Em”: il duo rap ospiterà anche diversi amici e colleghi come tra gli altri Ice T, LL Cool J, Chuck D, Cornel West, Mayor Ras Baraka e Fat Joe e si presterà ad approfondimenti e interviste relative al disco.

The Streets ha reso disponibile in Rete il video di un nuovo singolo, "I Wish You Loved You as Much as You Love Him", secondo estratto - dopo "Call My Phone Thinking I’m Doing Nothing Better" - dal mixtape "None of Us are Getting Out of This Life Alive", che verrà pubblicato nel corso della prossima estate:

La clip è stata diretta dallo stesso Mike Skinner e girata durante il recente periodo di quarantena: "Ci ho messo sei settimane a farlo, durante il lockdown ho imparato delle cose nuove", ha commentato l'artista.

E' stata resa disponibile in Rete una versione acustica di "Bloody Valentine", brano frutto della collaborazione tra i rapper Machine Gun Kelly e il batterista dei Blink-182 Travis Barker: la canzone sarà inclusa nel quinto album di inediti in studio dell'artista del trentenne cantante di Houston, Texas, "Tickets to My Downfall", atteso per il prossimo 17 luglio.

Il video associato alla canzone è stato diretto da Sam Cahill e girato nei dintorni della città di Los Angeles.