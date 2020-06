Jean-Michel Jarre, un live nella realtà virtuale per la Festa della Musica

Il prossimo 21 giugno, in occasione della tradizionale Festa della Musica, Jean-Michel Jarre presenterà in anteprima mondiale un'esibizione dal vivo nella realtà virtuale: al posto del compositore e produttore discografico francese terrà la scena il suo avatar. L’evento, battezzato #AloneTogether, sarà trasmesso simultaneamente su piattaforme digitali, in 3D e 2D. Si legge nella nota stampa che annuncia il live virtuale:

Sino ad oggi, tutte le performance musicali virtuali sono sempre state pre-prodotte e ospitate in mondi digitali preesistenti. In questa occasione, Jarre presenta il suo evento nel suo mondo virtuale personalizzato e tutti possono condividere l'esperienza online tramite PC, tablet, smartphone o in totale immersione attraverso cuffie VR interattive.

"Dopo essermi esibito in luoghi straordinari, la realtà virtuale ora mi permetterà di suonare in spazi inimmaginabili pur rimanendo su un palcoscenico fisico", così Jean-Michel Jarre ha commentato l’evento, che potrà essere fruito in maniera “silenziosa” anche da una selezione di studenti delle scuole delle arti e dello spettacolo nel cortile del Palais Royal di Parigi attraverso i cellulari e le cuffie dei ragazzi e delle ragazze. Terminata l’esibizione gli studenti avranno la possibilità di chattare dal vivo con l'avatar di Jean-Michel Jarre e infine "l'avatar aprirà una porta virtuale dietro le quinte in cui Jarre accoglierà di persona il gruppo di studenti nel suo studio per condividere il backstage della serata”.

Il live sarà presentato alle 21:15, ora italiana, del 21 giugno. Ecco i dettagli tecnici per poterne fruire:

IN VIRTUAL REALITY: (for all wired VR headsets such as Oculus Rift, HTC Vive, Valve Index, Samsung Odyssey, Windows MR):

Download the VRChat app on Steam, Oculus, or Viveport (click on your store of choice), create your username, then go to the VRrOOm world either by typing VRROOM in the world search bar, or simply by clicking on this direct link: https://cutt.ly/7usECxv

VIA ALL PCs (or Mac under Windows) IN VIDEO GAME MODE:

Download the VRChat app on Steam, Oculus, or Viveport (click on your store of choice), create your username, then go to the VRrOOm world either by typing VRROOM in the world search bar, or simply by clicking on this direct link: https://cutt.ly/7usECxv

LIVE STREAM:

Facebook / jeanmicheljarre - YouTube / jeanmicheljarre / https://vrroom.buzz