Rolling Stones: Mick Jagger lavorerà a nuove canzoni in Toscana?

Lo stop alla branca nordamericana del No Filter Tour a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 non ha fermato i Rolling Stones, che - appena lo scorso aprile - hanno pubblicato l'inedito "Living in a Ghost Town". La band capitanata da Mick Jagger e Keith Richards sta continuando ad accarezzare l'idea di pubblicare un nuovo album da studio di brani originali, ideale successore di "A Bigger Bang" del 2015, poiché "Blue & Lonesome" del 2016 era composto da sole cover. E proprio il frontman della veterana formazione starebbe pensando di lavorare a nuovo materiale nel nostro Paese.

Secondo quanto riferito dall'edizione locale online del Giornale, L'Arno.it, Jagger avrebbe dato mandato al proprio staff di "individuare una villa isolata, vicina a Firenze, dove trasferirsi con la famiglia": stando alle informazioni raccolte dalla testata, l'artista avrebbe intenzione di "lavorare" e rimanere presso la residenza fiorentina "almeno fino all’autunno, o forse anche di più, per scrivere nuovi brani e pianificare gli impegni futuri [che dovrebbero includere anche la ripresa delle attività dal vivo]".

L'Arno riferisce di una corsa, da parte delle locali agenzia immobiliari, nel presentare le proprie proposte allo staff della star, che includerebbero proprietà non solo nei dintorni del capoluogo toscano "ma anche nel Chianti, in Val d’Orcia e persino in Maremma, vicino al mare".