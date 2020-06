Killers, ascolta la nuova canzone ‘My Own Soul’s Warning’

È “My Own Soul’s Warning” l’ultimo singolo estratto da “Imploding the Mirage”, il prossimo capitolo discografico dei Killers la cui pubblicazione, inizialmente prevista per il mese di maggio, è stata posticipata a causa di “ritardi nel completare l’album”. Prima di "My Own Soul’s Warning” – potete asclotarla qui sotto – qualche assaggio dell’ideale seguito di “Wonderful Wonderful” era già stato offerto ai fan, che hanno potuto ascoltare i singoli “Caution”, “Fire in Bone” e “Blowback”, proposta dal vivo da Brandon Flowers e soci anche all’interno del format statunitense CBS This Morning. Tra gli ospiti del disco, il sesto per il gruppo di Las Vegas, figurano Lindsey Buckingham, k.d. lang, Weyes Blood, Blake Mills e Adam Granduciel dei War on Drugs.

L’ultimo capitolo discografico del Gruppo di “Human”, “Wonderful Wonderful”, risale al 2017: lo precedono, nell’ordine, il debutto “Hot Fuss” del 2004, “Sam’s Town” del 2006, “Day & Age” del 2008 e “Battle Born” del 2012. La band ha, a oggi, in programma una data in Italia, a Milano, il prossimo mese di luglio. In occasione del più recente passaggio dei Killers nella Penisola, andato in scena sempre nel capoluogo lombardo, c’eravamo anche noi: il nostro report del live lo trovate qui.