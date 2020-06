"Mi ritiro dalla musica alla fine del 2020". Scommettiamo che...

Nella giornata di oggi uno dei più importanti quotidiani italiani (uno che sul suo sito annuncia: "Il tuo contributo è fondamentale per avere un'informazione di qualità. Sostieni il giornalismo di **********) ha pubblicato un articolo nel quale si informa che un cantante italiano piuttosto noto negli anni Ottanta, poi piuttosto sparito dalla circolazione (se si escludono tre occasioni, relative due a questioni sentimentali e una a questioni di cronaca), ha annunciato via Twitter la decisione di ritirarsi dalla musica alla fine del 2020.

Nello stesso articolo si cita un singolo del cantante di cui sopra "che le radio hanno diffuso parecchio, soprattutto in Canada, Stati Uniti e Nord Europa" (il video del brano, pubblicato nel 2012, conta finora 133.688 visualizzazioni su YouTube - non proprio una cifra clamorosa; il successivo, del 2013, ne ha totalizzate ad oggi 125.267).

Allarmati dalla presenza della notizia, che Rockol non aveva pubblicato, sul prestigioso quotidiano che offre informazione di qualità, due miei colleghi mi hanno telefonato mettendomi in guardia dal rischio di "buco" - che in gergo vuol dire non pubblicare una notizia importante.

Ho scommesso con loro che entro la fine del 2020 quel cantante annuncerà che, convinto dalle insistenze dei fan, avrà rinunciato al proposito di ritirarsi.

Vi terrò informati sull'esito.

(fz)