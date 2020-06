Murubutu, Margherita Vicario e Rares dal vivo a Bologna per la Giornata Mondiale del Rifugiato ONU

Il prossimo sabato 20 giugno, in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato ONU, al Mercato Sonato di via Tartini 3, a Bologna, a partire dalle 20, si terrà #NeverMoreFreezing, manifestazione musicale promossa e organizzata da ASP Città di Bologna e Comune di Bologna, in collaborazione con BolognaCares, con i gestori del Progetto Metropolitano di Bologna SIPROIMI (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati), la Città Metropolitana di Bologna e i Comuni che hanno aderito al progetto, oltre a Caritas Bologna. Sul palco si alterneranno, tra gli altri, il rapper Murubutu, la cantautrice Margherita Vicario, Rares e Mama Marjas. Il concerto sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook di BolognaCares, sul canale Youtube LepidaTV On Air e da Radio Città Fujiko 103.1 FM. Sarà inoltre possibile seguire il concerto in televisione su Lepida TV (canale 118 DT e 5118 SKY). L'ingresso all'evento è gratuito, ma solo su prenotazione.