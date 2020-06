Grey Daze, guarda il video di 'B12'

E' stato reso disponibile in streaming gratuito il video di "B12", uno dei brani di "Amends", l'album che il primo gruppo del defunto frontman dei Linkin Park Chester Bennington pubblicherà il prossimo 26 giugno: alla registrazione della canzone - e alla realizzazione della clip a essa abbinata - hanno preso parte anche Head e Munky, i chitarristi dei Korn.

In "B12", così come in tutte le altre tracce di "Amends", è presente la voce di Bennington, che insieme agli altri elementi del suo primo gruppo Sean Dowdell (batteria), Mace Beyers (basso) e Cristin Davis (chitarra) nel 2017 aveva deciso di registrare un nuovo album, il terzo nella carriera della formazione dopo "Wake Me" del 1994 e "...No Sun Today" del 1997: i progetti del gruppo furono stravolti dalla scomparsa proprio di Bennington, che si tolse tragicamente la vita il 20 luglio dello stesso anno, solo due mesi prima del concerto che avrebbe sancito la reunion a tutti gli effetti del gruppo.

Riguardo "Amends" Dowdell ha dichiarato: